La mozzarella di bufala campana, simbolo autentico della tradizione italiana, si prepara a conquistare nuove frontiere in Giappone. In missione istituzionale, il Consorzio di Tutela mira ad aprire rotte esportative strategiche, approfondendo le esigenze del mercato giapponese, grande appassionato dell'oro bianco nostrano. Questa iniziativa, unica nel suo genere, sottolinea l'impegno italiano nel rafforzare la presenza di eccellenze gastronomiche nel Sol Levante. Un passo importante verso un futuro di successi condivisi.

Aprire nuove rotte dell’export; approfondire le richieste e le esigenze del mercato giapponese, che mostra grande interesse per la mozzarella di bufala campana Dop e rappresenta la prima destinazione in Asia per l’export del l’oro bianco. Con questi obiettivi, il Consorzio di Tutela Mozzarella di Bufala Campana Dop è l’unico Consorzio Italiano presente alla missione istituzionale della Commissione europea in corso in Giappone; guidata dal commissario Ue all’Agricoltura Christophe Hansen; insieme a una delegazione di alti rappresentanti del settore agroalimentare provenienti da tutta Europa. Visita a Tokyo e ad Osaka della mozzarella di bufala campana. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - La mozzarella di bufala campana in missione “istituzionale” in Giappone: l’export dell'”oro bianco”

