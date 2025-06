La misteriosa nuvola di fumo del Canada arriva sull’Italia | offuscati anche i cieli del Trentino

evento che coinvolge e preoccupa tutti. La misteriosa nuvola di fumo, proveniente dal Canada ed estesa per oltre settemila chilometri, sta attraversando l’Europa, offuscando i nostri cieli e richiamando l’attenzione sull’impatto dei cambiamenti climatici e degli incendi globali. Una realtà che ci invita a riflettere sulle conseguenze delle nostre azioni e sull’importanza di proteggere il pianeta.

Sembra poesia, invece è fuliggine. E viene da lontano: oltre settemila chilometri di viaggio atmosferico, dalla tundra incendiata del Canada fino alle coste del Tirreno. Una nuova ondata di fumo è in rotta verso l’ Italia, sospinta dai venti d’alta quota che trascinano le polveri sottili attraverso i continenti. La nube di fumo canadese arriva in Italia. La notizia, inizialmente liquidata come una stranezza da addetti ai lavori, è diventata un caso planetario. I principali quotidiani del mondo vi dedicano pagine intere, e non a torto. Gli incendi che da settimane devastano vaste aree boschive canadesi stanno sprigionando una tale quantità di calore da proiettare in atmosfera colonne di fumo capaci di scalare la troposfera e raggiungere perfino la stratosfera, a oltre diecimila metri di altitudine. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - La misteriosa nuvola di fumo del Canada arriva sull’Italia: offuscati anche i cieli del Trentino

