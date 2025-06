La Marvel ha preso una direzione diversa | lo sceneggiatore di Moon Knight conferma che il cattivo originale della serie era Bushman

La Marvel sta spingendo verso nuove frontiere narrative, e Moon Knight non fa eccezione. Lo sceneggiatore della serie ha recentemente confermato che il cattivo originale avrebbe dovuto essere Bushman, un’icona del fumetto mai apparso sullo schermo. Questa rivelazione apre uno sguardo affascinante su come le scelte creative si adattino a un universo in continua evoluzione. Scopriamo insieme perché questa direzione alternativa potrebbe cambiare il modo di vedere la serie e il suo eroe.

Moon Knight ha debuttato su Disney+ nel 2022 e, sebbene la maggior parte dei fan sembrasse apprezzare la serie, a tratti è stata caotica quanto la psiche di Marc Spector. Le scene ambientate nel manicomio non avevano molto senso (forse era proprio questo il punto), e Arthur Harrow di Ethan Hawke era ben lungi dall’essere il miglior cattivo che abbiamo visto nell’ MCU. Il lavoro di Hawke è stato stellare, però, così come quello di Oscar Isaac. Moon Knight si è concluso con l’emergere di una terza personalità, Jake Lockley, ma il personaggio non è più stato visto da allora e al momento non si prevede che venga preso in considerazione in Avengers: Doomsday. 🔗 Leggi su Cinefilos.it

In questa notizia si parla di: Knight Moon Marvel Preso

Moon Knight 2: Il Creatore Jeremy Slater Rivelazioni sul Futuro della Serie Marvel con Oscar Isaac - In un'intervista esclusiva, Jeremy Slater, il creatore di "Moon Knight", condivide le sue rivelazioni sul futuro della serie Marvel con Oscar Isaac.

Ne parlano su altre fonti

Moon Knight tornerà in Avengers: Doomsday? L'indizio che fa sperare i fan; Moon Knight, la seconda stagione non si farà! Marvel conferma, ma ci sono buone notizie; Moon Knight , ecco trailer e data della serie Marvel con Oscar Isaac.

Moon Knight, parla il creatore dello show: "Se la stagione 2 si farà, non sarò coinvolto" - Il ritorno di Moon Knight sta molto a cuore ai fan del personaggio di Oscar Isaac, ma il creatore della serie Disney+ confessa di non essere più in contatto con Marvel da qualche anno.

Moon Knight: il futuro di Oscar Isaac nel Marvel Cinematic Universe - Moon Knight, per espressa volontà autoriale, ha preso una certa distanza dall’aderenza al Marvel Cinematic Universe.

Marvel, scorpacciata di rumor: Thor, Scarlet Witch, Moon Knight e tanto altro ancora - Tantissime nuove indiscrezioni relative al futuro del Marvel Cinematic Universe: sentite cosa dice questo famoso ...