La Luna nel mirino dell’asteroide 2024 YR4 | aumenta il rischio di impatto nel 2032

La luna diventa sempre più un obiettivo nel mirino dell’asteroide 2024 YR4, con il rischio di impatto che si fa più concreto per il 2032. Le probabilità di collisione aumentano, destando preoccupazione tra gli esperti e gli appassionati di astronomia. Ma cosa significa tutto ciò per il nostro pianeta e il nostro satellite? Scopriamolo insieme in questo approfondimento.

Le probabilità che l'asteroide 2024 YR4 possa colpire la Luna continuano ad aumentare. Il possibile impatto alla fine del 2032. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Altre fonti ne stanno dando notizia

La Luna nel mirino dell’asteroide 2024 YR4: aumenta il rischio di impatto nel 2032; 2024 Yr4 nel mirino del telescopio Gemini South; Asteroide 2024 YR4, ecco dove potrebbe colpire la Terra: i Paesi a rischio in caso di impatto.

La Luna nel mirino dell’asteroide 2024 YR4: aumenta il rischio di impatto nel 2032 - Le probabilità che l’asteroide 2024 YR4 possa colpire la Luna continuano ad aumentare.

Asteroide, la NASA alza le probabilità di impatto lunare - L 'asteroide 2024 YR4 è tornato sotto i riflettori dopo le ultime ricerche realizzate dalla NASA.

Le probabilità che un asteroide colpisca la Luna sono salite di nuovo - Le probabilità d'impatto di un asteroide con la Luna aumentano, si tratta di 2024 YR4, l'oggetto che si pensava diretto verso la Terra: cosa sappiamo?