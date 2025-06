La Knockouts Division torna a brillare in TNA.

la divisione femminile di TNA un vero spettacolo, ricca di talento e adrenalina. La rinascita di questa categoria dimostra come la passione e il talento possano risollevare anche le sfide più difficili. Ora, con nuove promesse e veterane d’esperienza, la Knockouts Division si prepara a conquistare nuovamente il cuore dei fan. È il momento di scoprire perché questa divisione merita davvero un plauso!

La TNA merita un plauso vero e proprio. Perché? Ve lo spiego con molta semplicità. A gennaio dopo il favoloso match tra Tessa Blanchard e Jordynne Grace di Genesis abbiamo avuto una certezza, la "Jaggernaut" avrebbe lasciato la compagnia da li a poco per accasarsi in WWE, sponda NXT. Da quel momento la categoria femminile della Total NonStop Action Wrestling si sarebbe ritrovata con le sole Tessa, Masha, il duo Elegance e le Spitfire a rendere parte attiva del prodotto televisivo. La collaborazione con la WWE ha fatto da "tampone" per poter portare la dirigenza canadese a prendersi il tempo utile nel riflettere e conseguentemente decidere quali nomi ingaggiare per rimpolpare una delle più importanti categorie femminili nella storia del business.