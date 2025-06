La Juve verso il Mondiale per Club | annunciato Kolo Muani E Conceicao? Le ultime | CMIT

La Juventus si prepara ad affrontare il suo primo Mondiale per Club, con grandi novità all'orizzonte. L'annuncio di Kolo Muani e Conceicao, insieme agli ultimi sviluppi sul direttore generale Damien Comolli, infiamma l'entusiasmo dei tifosi e degli addetti ai lavori. La squadra è pronta a partire per gli Stati Uniti, determinata a lasciare il segno in questa storica competizione. La passione juventina si riscalda: ora non resta che scoprire cosa ci riserverà questa nuova avventura.

La squadra e la società sono pronte a partire per gli Stati Uniti per disputare il primo Mondiale per Club della storia C’era grande attesa tra tifosi e addetti ai lavori per le prime parole da nuovo direttore generale della Juventus di Damien Comolli, fresco di firma per i bianconeri. Conceicao (LaPresse) – Calciomercato.it E le sue dichiarazioni hanno, certamente, messo un punto, almeno per il momento, alle tante voci riguardanti il futuro della panchina bianconera, con Igor Tudor che si è guadagnano il rinnovo fino al 2026 con la conquista della qualificazione alla prossima edizione della C hampions League. 🔗 Leggi su Calciomercato.it © Calciomercato.it - La Juve verso il Mondiale per Club: annunciato Kolo Muani. E Conceicao? Le ultime | CM.IT

" ` ” Ora l’annuncio: l’agente, Anthony Seric, ha confermato che siederà sulla panchina della Juve in occasione del Mondiale per Club #DAZNSerieAShow Partecipa alla discussione

tempo di rinchiuderli alla continassa post mondiale per club e permettergli di vedere le famiglie solo se nelle prime 15 giornate non si è perso più di tre punti Partecipa alla discussione

