La Groenlandia è stata esclusa dal grande calcio

La Groenlandia, con il suo affascinante paesaggio ghiacciato, si vede ora esclusa dal grande calcio internazionale. La Federazione calcistica locale ha tentato di unirsi alla Concacaf, ma la richiesta è stata respinta, lasciando il paese ai margini del circuito ufficiale. Una decisione che solleva molte domande sul futuro del calcio groenlandese e sulle sfide di integrare una regione così unica nel panorama sportivo globale. La questione rimane aperta, alimentando il dibattito sulla crescita e l'inclusione nel mondo del calcio.

AGI - La Federazione calcistica della Groenlandia (KAK) ha annunciato che la sua richiesta di adesione alla Concacaf – la confederazione che riunisce i Paesi dell'America Centrale, del Nord e dei Caraibi – è stata respinta. "Abbiamo ricevuto una breve lettera dal segretario generale Philippe Moggio che respinge la nostra richiesta di entrare nella Concacaf come 42° membro", ha dichiarato in un comunicato pubblicato su Facebook il presidente della KAK, Kenneth Kleist. La federazione groenlandese aveva presentato domanda un anno fa, in un periodo in cui il territorio autonomo danese era finito nel mirino dell'amministrazione Trump, interessata a rafforzare l'influenza statunitense nella regione artica. 🔗 Leggi su Agi.it © Agi.it - La Groenlandia è stata esclusa dal grande calcio

Se ne parla anche su altri siti

La Groenlandia esclusa (di nuovo) dal grande calcio; Smarcamento L’indipendenza della Groenlandia dalla Danimarca passa (anche) da un campo di calcio.

La Groenlandia non giocherà, la Concacaf non la accetta: «Siamo gli unici al mondo senza calcio» - La Groenlandia, territorio autonomo danese, non può giocare con l'Uefa perché non è indipendente.

Groenlandia, calcio sotto zero - a giugno, è stata costruita a Maniitsoq, anche se in questo caso si tratta di un campo delle dimesioni ridotte (20 metri per 40 metri, utile per il calcio a cinque, altra ...

La Groenlandia vuole essere ‘americana’: almeno nel calcio - Mentre il mondo guarda improvvisamente alla terra del ghiaccio, al centro delle attenzioni del presidente degli Stati Uniti Donald Trump, almeno nel calcio la Groenlandia sarebbe pronta a fare il ...