La gloriosa storia dell' Arma dei carabinieri in mostra al MArRC

Scopri la straordinaria vicenda dell’Arma dei Carabinieri e il suo ruolo nel cuore del territorio reggino attraverso una mostra affascinante presso il Museo Archeologico Nazionale. Un viaggio tra storia, valori e sfide che rende omaggio a oltre due secoli di servizio e dedizione. Non perdere questa occasione unica: l’ingresso è gratuito fino a domenica 15 giugno. La mostra rientra nel progetto "Una storia...

La storia dell'Arma dei carabinieri e la sua presenza nel territorio reggino, è raccontata da una interessante mostra ospitata nella Sala Paolo Orsi del Museo Archeologico Nazionale e visitabile, con ingresso libero, fino a domenica 15 giugno. La mostra rientra nel progetto "Una storia.

