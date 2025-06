La Gemini Mestre cade 72-69 in gara 2 | Roseto avanti 2-0

Gemini Mestre cade di misura in gara 2 contro la Liofilchem Roseto, con il punteggio di 72-69, relegandola a una sfida decisiva. Nonostante l'amarezza, i biancorossi sono fiduciosi di poter rimontare e conquistare la finale di serie B1 nazionale. Al Palamaggetti, i veneti hanno dimostrato carattere e determinazione, pronti a tutto per riconquistare il vantaggio nella serie che si sta rivelando un confronto avvincente e combattuto fino all'ultimo secondo.

Finiscono con un'amarezza, ma la certezza di poterlsela giocare, le due gare in terra abruzzese della finale di serie B1 nazionale della Gemini Mestre contro la Liofilchem Roseto. Al Palamaggetti gara 2 si è conclusa per 72-69 per gli abruzzesi, una gara condotta per larga parte della partita dai.

