La Formula 1 svela il calendario del Mondiale 2026 e tradisce la promessa fatta a Imola | C’è amarezza

Il mondo della Formula 1 si prepara a un nuovo capitolo nel 2026, ma con una sorpresa amara: Imola, storica cornice del motorsport italiano, viene esclusa dal calendario, sostituita da Madrid. Una decisione che ha scatenato delusione e rabbia tra le istituzioni locali, ancora ferite dalle promesse non mantenute dopo l’alluvione del 2023. La voglia di rivincita dell’Emilia-Romagna è forte: ora, più che mai, si attende un intervento che possa ridare lustro e passione a questa terra.

Il nuovo calendario della Formula 1 2026 lascia fuori Imola, nonostante le promesse fatte dopo l'alluvione del 2023. Al suo posto entra Madrid. Delusione e amarezza da parte delle istituzioni locali, che chiedono l'intervento del Governo per riportare il GP in Emilia-Romagna. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: Formula Calendario Imola Svela

Volleyball Nations League 2025, formula, calendario dell'Italia e come seguire le partite in tv e streaming - Sta per iniziare la Volleyball Nations League 2025, il principale evento internazionale subito dopo le Olimpiadi di Parigi e anteprima del Mondiale.

Cosa riportano altre fonti

La Formula 1 svela il calendario del Mondiale 2026 e tradisce la promessa fatta a Imola: C'è amarezza; F1 | Imola esclusa nel 2026, ma non molla: “C’è amarezza, ma non è la parola fine”; WEC | Aston Martin svela la Valkyrie LM per i Track Day dei clienti.

La Formula 1 svela il calendario del Mondiale 2026 e tradisce la promessa fatta a Imola: “C’è amarezza” - Il nuovo calendario della Formula 1 2026 lascia fuori Imola, nonostante le promesse fatte dopo l'alluvione del 2023 ...

F.1, Imola esclusa dal Mondiale 2026 - La Formula 1 e la FIA hanno annunciato il calendario 2026 del Campionato mondiale di Formula 1.

La Formula 1 pensa già al 2026, svelato il calendario provvisorio: Imola grande esclusa - Tante le novità: la Spagna raddoppia con il circuito di Madrid ed è stato escluso il Gran Premio di Monza.