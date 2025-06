La formazione internazionale sulla chirurgia robotica vertebrale

Scopri l’eccellenza della formazione internazionale nella chirurgia robotica vertebrale, un settore all’avanguardia che unisce tecniche innovative e ricerca di livello mondiale. Humanitas Gavazzeni apre le sue porte a due nuove sessioni, guidate dal dottor Michele Federico Pecoraro, per formare i migliori chirurghi in questa disciplina rivoluzionaria. Le prime sessioni, con partecipanti provenienti da prestigiosi centri come il National Center for Spinal Disorders, segnano un passo fondamentale verso l’evoluzione delle tecniche muscoloscheletriche.

Nell’ambito di una rete internazionale di formazione e ricerca su tecniche chirurgiche muscoloscheletriche, prendono il via in Humanitas Gavazzeni due nuove sessioni formative per chirurghi tenute dal dottor Michele Federico Pecoraro, Responsabile dell’Unità Operativa di Chirurgia vertebrale robotica. Nel dettaglio, le prime che partiranno saranno seguite da un gruppo di chirurghi provenienti dal National Center for Spinal Disorders di Budapest e da un team proveniente dall’ospedale di Putrajaya, in Malesia, che presenzieranno a due lezioni su approcci anteriori e utilizzo della chirurgia robotica, con la possibilità di assistere dal vivo a un intervento. 🔗 Leggi su Bergamonews.it © Bergamonews.it - La formazione internazionale sulla chirurgia robotica vertebrale

