La Fermana Walking Football vince il ‘Nations Trophy Cup’

La Fermana Walking Football conquista il prestigioso ‘Nations Trophy Cup’, la vera Champions League del walking football! Con orgoglio e determinazione, gli Over 50 di mister Giordano Paoloni e capitano Enrico Matteucci hanno portato in alto i colori italiani tra sette nazioni a Saint Porchaire, Francia. Un trionfo che dimostra come passione e sport siano unisce oltre ogni confine: siamo noi, i campioni d’Europa!

"Siamo noi, i campioni dell’Europa siamo noi". Così, il coro dei canarini della Fermana Walking Football, al termine del ‘ Nations Trophy Cup ’, la Champions League del walking football, domenica scorsa a Saint Porchaire, in Francia. Gli Over 50 di mister Giordano Paoloni e capitan Enrico Matteucci hanno rappresentato l’Italia tra sette Paesi partecipanti: Jersey Fa- Jersey, Midland Irish - Irlanda, Asfa France - Francia, Red Dragons-Galles, Wandering Trilbys- Inghilterra, Walking Lions- Paesi Baschi. Ne è passato di tempo da quando, dagli spazi di questo giornale, davamo la notizia di una costituenda compagine di ‘calcio camminato’ spiegandone nascita e modalità di gioco. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - La Fermana Walking Football vince il ‘Nations Trophy Cup’

