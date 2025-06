La faida che sta indebolendo il miglior giornalismo investigativo europeo

La faida che sta indebolendo il miglior giornalismo investigativo europeo rischia di compromettere la trasparenza e la lotta alla corruzione. Al centro di questa disputa si trova l’Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP), un pilastro della denuncia investigativa. Dopo mesi di tensioni, le ripercussioni sono ormai evidenti: la credibilità e l’efficacia di questa rete di oltre cinquanta media in paesi dove la libertà di stampa è fragile sono messe a dura prova.

Da alcuni mesi il giornalismo investigativo europeo è lacerato da una faida, con al centro il prestigioso network investigativo Organized Crime and Corruption Reporting Project, noto con l'acronimo Occrp. A distanza di mesi dall'inizio di questa faida, le conseguenze di questo scontro interno stanno diventando pienamente visibili. L'Occrp coordina una rete di oltre cinquanta media investigativi, in gran parte attivi in paesi dove la libertà di stampa non esiste o è fortemente limitata, inclusi Venezuela, Serbia, Russia, Bielorussia e Turkmenistan. Si è specializzato, negli anni, nella copertura di operazioni internazionali di corruzione, riciclaggio di denaro e traffici di vario tipo.

