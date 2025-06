La donna trovata morta e la bambina sono madre e figlia | la conferma dal dna

Il mistero che avvolge il tragico ritrovamento di Villa Pamphilj si infittisce: dopo i risultati del DNA, si conferma che la donna e la neonata sono madre e figlia. Un intreccio di emozioni e domande che scuote la comunità : chi erano realmente queste due anime e cosa le ha portate a questa fine? Le indagini proseguono nel tentativo di svelare la loro identità e il motivo di questa tragica tragedia. Continua a leggere.

La conferma arriva dopo i risultati del dna: la donna e la neonata ritrovate morte a Villa Pamphilj sono madre e figlia. Continuano le indagini per risalire alle loro identià . 🔗 Leggi su Fanpage.it

Il giallo del ritrovamento a #Roma dei corpi di una donna e di una neonata in un parco. Le autopsie confermano: nessun segno di violenza sulla donna. L’esame del DNA dirà se sono madre e figlia, la Procura ha aperto un fascicolo per duplice omicidio. #Tg1 Partecipa alla discussione

Villa Pamphili, cadaveri identificati: sono madre e figlia di sei mesi originarie dell’Est. La donna aveva 40 anni https://msn.com/it-it/notizie/italia/villa-pamphili-cadaveri-identificati-sono-madre-e-figlia-di-sei-mesi-originarie-dell-est-la-donna-aveva-40-anni/ar-AA Partecipa alla discussione

