La donna e la bimba trovate morte a villa Pamphili sono madre e figlia | la conferma dal test del Dna

Tragedia a Villa Pamphili: la conferma ufficiale che donna e bimba trovate morte sono madre e figlia, grazie alle analisi del DNA. La vicenda sconvolge Roma e apre un nuovo capitolo nelle indagini, che ora si estendono anche oltre i confini italiani nel tentativo di scoprire di più su queste vittime innocenti. La comunità resta in attesa di risposte, mentre le autorità continuano incessanti le ricerche per fare luce su questa drammatica perdita.

Adesso è arrivata la conferma ufficiale: sono madre e figlia la donna e la bimba di pochi mesi trovate morte sabato pomeriggio a villa Pamphili, a Roma. È stato accertato grazie alle analisi del Dna che hanno confermato il rapporto di parentela tra le due. Intanto il lavoro della polizia va avanti e le ricerche degli inquirenti si allargano anche all’estero nel tentativo di identificarle: in base a quanto si apprende le impronte dattiloscopiche sono state inviate anche ad altri Paesi per effettuare verifiche nelle banche dati, dopo che quelle italiane non hanno fornito risultati. L’obiettivo è quello di riuscire a dare un nome alla giovane donna tra i 20 e i 30 anni, dai “lineamenti caucasici”, con “i capelli chiari, alta cm 164, peso 58 kg”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it