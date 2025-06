La donna e la bimba morte a Roma sono madre e figlia

Una tragica scoperta scuote Roma: madre e figlia trovate senza vita a Villa Pamphili, con le indagini della Squadra Mobile al lavoro per chiarire il mistero. Le analisi del DNA hanno confermato il rapporto di parentela tra le due vittime, mettendo in evidenza la drammatica vicenda familiare che ha sconvolto la capitale. La comunità si stringe attorno alla tristezza di questa perdita incolmabile, mentre gli inquirenti cercano risposte.

Sono madre e figlia, la donna e la bimba trovate morte sabato pomeriggio a Villa Pamphili a Roma. La conferma √® arrivata dalle analisi del Dna che hanno accertato il rapporto di parentela tra le due. Sulla vicenda sono in corso indagini della Squadra Mobile. 🔗 Leggi su Quotidiano.net ¬© Quotidiano.net - La donna e la bimba morte a Roma sono madre e figlia

#Roma Le indagini sulla donna e la bimba di 6 mesi trovate morte a #VillaPamphili. Questa mattina vertice in prefettura per fare il punto. Test del dna per accertare l'identità della piccola e della madre. Si cerca un uomo. Di @elenapababaloni #GR1 Partecipa alla discussione

LA PRIMA PAGINA DEL CORRIERE DELLA SERA EDIZIONE ROMA Il giallo | Dopo la morte della donna e della bimba, fanno discutere anche la gestione e la vigilanza dell'area verde Pamphili, il buco sicurezza Recinzioni rotte e poche telecamere, facile p Partecipa alla discussione

