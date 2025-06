La dimora nobiliare voluta dal Principe di Palagonia apre le porte | a Bagheria visite serali alla villa dei Mostri

Un'occasione unica per scoprire la suggestiva dimora nobiliare voluta dal Principe di Palagonia, conosciuta come la “Villa dei Mostri”, tra misteriose statue e atmosfere affascinanti. Sabato 14 giugno, dalle 17 alle 21, le porte si apriranno per visite serali che svelano i segreti di questa straordinaria residenza, offrendo un’esperienza tra storia, arte e leggende. Non lasciatevela sfuggire: un viaggio indimenticabile nel cuore di Bagheria vi aspetta.

Sabato 14 giugno, dalle 17 alle 21, visite serali alla splendida dimora nobiliare voluta dal Principe di Palagonia, conosciuta come la “Villa dei Mostri” per le misteriose statue di cui è circondata. Come in un percorso iniziatico, si ammireranno, tra le tante meraviglie: lo scalone. 🔗 Leggi su Palermotoday.it © Palermotoday.it - La dimora nobiliare voluta dal Principe di Palagonia apre le porte: a Bagheria visite serali alla villa dei "Mostri"

Se ne parla anche su altri siti

La dimora nobiliare voluta dal Principe di Palagonia apre le porte: a Bagheria visite serali alla villa dei Mostri; Notte a Villa Palagonia, visite serali alla villa dei mostri di Bagheria - Palermo -; Notte a Villa Palagonia, la visita guidata alla dimora che il negromante chiamò villa dei mostri.

Una sera a Villa Palagonia: visite alla "villa dei mostri" di Bagheria con Terradamare - Splendida dimora nobiliare voluta dal Principe di Palagonia, conosciuta anche come la "Villa dei Mostri" di Bagheria per le misteriose statue di cui è circondata, Villa Palagonia apre le sue porte per ...

Palazzo Beccadelli è sul mercato, la dimora del principe di Camporeale in vendita a 3,7 milioni - Il palazzo nobiliare venne costruito nell'Ottocento per volere di Paolo Beccadelli di Bologna, principe di Camporeale.

Com’è fatto il Royal Lodge in Windsor, le foto della dimora dove vive il principe Andrea - La dimora, ristrutturata poi nell'Ottocento per volere del futuro re Giorgio IV, è la residenza del principe Andrea ...