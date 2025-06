La denuncia di Usb Vigili del Fuoco | Sostanze Pfas in dispositivi di protezione e schiume antincendio

La denuncia di USB Vigili del Fuoco mette in luce un allarmante problema che riguarda la sicurezza di chi protegge le nostre comunità. Nuovi dati rivelano la presenza di sostanze Pfas, tossiche e persistenti, nei dispositivi di protezione individuale e nel sangue di diversi vigili provenienti da varie città italiane. Questo scenario solleva gravi dubbi sulla tutela della salute di questi professionisti e sulla qualità dei materiali utilizzati. È urgente un'azione concreta per garantire ambienti di lavoro più sicuri e trasparenti.

"Nuovi dati diffusi sulla presenza di Pfas, composti poli e perfluoroalchilici, nei dispositivi di protezione individuali e nel sangue di sedici vigili del fuoco provenienti dai comandi di Catania, Padova, Verona, Alessandria, Genova e Pisa evidenziano un quadro poco rassicurante circa.

In questa notizia si parla di: Vigili Fuoco Pfas Dispositivi

