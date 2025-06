La denuncia di Ascea in Testa | Degrado e rischi incendi nel Giardino degli Ulivi

Una situazione allarmante che mette a rischio la sicurezza e il valore di uno dei patrimoni verdi di Ascea. Il gruppo consiliare “Ascea in Testa” denuncia il degrado crescente e i potenziali incendi, chiedendo interventi immediati per tutelare l’ambiente e la collettività. È giunto il momento di agire: la cura del nostro territorio dipende da tutti noi.

Il gruppo consiliare “Ascea in Testa”, composto dai consiglieri Pasquale D’Angiolillo, Luca Di Genio e Silvia Chirico, ha presentato una formale segnalazione al Comune di Ascea per denunciare il grave stato di abbandono e incuria in cui versa il “Giardino degli Ulivi”, area di proprietà comunale. 🔗 Leggi su Salernotoday.it