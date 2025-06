La denuncia dei lettori - Sono caduto nella truffa della raccolta fondi dei falsi sordomuti

Una truffa armata di falsa sensibilità sta colpendo la nostra comunità. Un lettore ci ha segnalato di essere caduto nella trappola di una finta raccolta fondi per i sordomuti, un raggiro che sfrutta l’empatia dei cittadini. La sua testimonianza evidenzia l’importanza di prestare attenzione e di diffidare da richieste troppo facili. È fondamentale conoscere i segnali di queste truffe per proteggere sé stessi e gli altri, perché dietro ogni buona causa potrebbe nascondersi un inganno.

Riceviamo e pubblichiamo la denuncia di un lettore su una truffa di una finta raccolta fondi per i sordomuti. **** Venerdì 6 giugno mi sono recato per fare degli acquisti in un grande negozio a Ospedalicchio. Appena entrato nell'area vendite sono stato avvicinato da una ragazza che. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it © Perugiatoday.it - La denuncia dei lettori - "Sono caduto nella truffa della raccolta fondi dei falsi sordomuti"

In questa notizia si parla di: Sono Denuncia Truffa Raccolta

Sophie Codegoni: “Basciano voleva che vivessi per lui, dopo la denuncia alcuni amici sono spariti” - Sophie Codegoni torna a raccontare la sua esperienza dopo la denuncia contro l'ex compagno Alessandro Basciano, in seguito alla pronuncia della Cassazione che ha imposto un divieto di avvicinamento e l'uso di un braccialetto elettronico.

Le notizie più recenti da fonti esterne

Carlo D'Ercole La gara vinta da Teknoservice per la raccolta e il trasporto dei rifiuti rappresenta una vera truffa; Le foto della bimba morta di tumore su TikTok per raccogliere fondi. Il papà della piccola Sara: È una truffa; La truffa della raccolta fondi per la finta associazione.

La denuncia dei lettori - "Sono caduto nella truffa della raccolta fondi falsi sordomuti" - Riceviamo e pubblichiamo la denuncia di un lettore su una truffa di una finta raccolta fondi per i sordomuti.

Truffa informatica a montella, imprenditore perde 30mila euro in falso acquisto di medicinali da società svizzera - Un imprenditore di Montella denuncia una truffa informatica da 30mila euro ai danni di una società svizzera; i carabinieri di Avellino avviano indagini e promuovono campagne contro le frodi digitali.