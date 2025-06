La delusione degli italiani senza cittadinanza dopo il referendum | Contro di noi disinformazione e attacchi

Il risultato del referendum sulla cittadinanza ha lasciato molti italiani senza cittadinanza delusi e amareggiati. Non solo il quesito non ha raggiunto il quorum, ma ha inoltre evidenziato una crescente disinformazione e attacchi ingiustificati. Tra attivisti e cittadini coinvolti si percepisce un senso di sfiducia e frustrazione, ma anche la determinazione a continuare a lottare per i propri diritti. Scopriamo le loro storie e le ragioni che li hanno spinti a non arrendersi.

Il quesito sulla cittadinanza non solo non ha raggiunto il quorum, ma è andato peggio di tutti. Ora la delusione tra gli attivisti e le attiviste del Comitato promotore, ma soprattutto tra cosiddetti 'italiani senza cittadinanza' è tanta. Ne abbiamo parlato con alcuni di loro riflettendo sulle ragioni che hanno spinto i contrari ad attivarsi al punto da disattendere gli eventuali inviti ad astenersi e votare no. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In un referendum che era atteso da milioni di lavoratori e di persone senza cittadinanza, che viene sonoramente sconfitto, i promotori si rallegrano beati e rilassati della quantità di gente che è andata a votare, Landini spaparanzato sulla sedia in conferenza st Partecipa alla discussione

Il mancato quorum è lo specchio di un'informazione silenziata e priva di spazi di confronto. Noi non ci fermiamo. Continueremo a batterci per una riforma della cittadinanza che riconosca chi ogni giorno vive e costruisce l’Italia. Leggi di più Partecipa alla discussione

