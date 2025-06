La delicatezza e l' ironia di Miriam Mafai che era comunista e anche molto altro

ventenni e trentenni che frequentavamo le redazioni dei giornali un tempo, Miriam Mafai incarnava con delicatezza e ironia l’essenza di una figura carismatica e complessa. Figlia di due protagonisti della cultura romana tra le guerre, il suo fascino trascendeva la politica, rivelando un mondo ricco di sfumature umane. La sua presenza rimane un esempio unico di come si possa essere rigorosi e al tempo stesso irresistibilmente umani.

Ventenni e trentenni che frequentavamo le redazioni dei giornali, tanti di noi mezzo secolo fa erano immersi anima e corpo nella "gente" comunista come se quella fosse una tribù a sé. Una tribù in cui spiccavano alcuni personaggi nei quali era impossibile non imbattersi e di cui avvertire il particolare fascino. La giornalista Miriam Mafai, figlia di due figure di spicco della cultura romana tra le due guerre, era uno di questi già per la famiglia di borghesia intellettuale da cui proveniva: Mario Mafai, uno dei pittori della cosidetta "scuola romana", e l'artista Antonietta Raphaël. A Miriam ha dedicato adesso un libro, E non scappare mai (Rizzoli), una giornalista di punta fra quelle che si occupano dell'attualità politica, Annalisa Cuzzocrea.

