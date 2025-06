La débâcle della sinistra | quando l’ideologia tradisce la Costituzione il popolo volta le spalle

La sinistra, un tempo baluardo di ideali progressisti, si trova oggi a dover fare i conti con una realtà inaspettata: il fallimento dei referendum e l'allontanamento dal cuore della gente. Quando l’ideologia tradisce la Costituzione, il popolo volta le spalle. Questo non è solo un dato elettorale, ma un chiaro segnale che richiede una riflessione profonda sulla direzione politica. La domanda ora è: come ricostruire la fiducia e tornare a rappresentare realmente i cittadini?

Il mancato raggiungimento del quorum referendario non è soltanto un dato percentuale. È una bocciatura politica inequivocabile che colpisce i promotori ancor prima che i quesiti stessi. Alcuni di questi – come quello sulla “cittadinanza breve” – non avrebbero peraltro mai superato la prova delle urne nemmeno con un’affluenza del 50% +1. Basti verificare i “no” al 5° quesito. Referendum: tutti gli errori strategici della sinistra. La sinistra e la Cgil, principali artefici di questa debacle, dovrebbero fermarsi a riflettere su una serie di errori gravi, che configurano una pesante sgrammaticatura costituzionale e un fallimento strategico. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it