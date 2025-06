La crudeltà dei Riti Arborei e l’incidente di Accettura | come vengono sfruttati i buoi per questa tradizione

La tradizione dei Riti Arborei di Accettura, un affascinante patrimonio culturale della provincia di Matera, coinvolge l'uso simbolico e spettacolare dei buoi nel trasporto dei tronchi d'albero. Tuttavia, questo antico rito solleva spesso discussioni sulla tutela degli animali e sulla sicurezza dei partecipanti. L'incidente del 9 giugno, che ha coinvolto cinque persone ferite, mette in luce i rischi di uno spettacolo che, seppur radicato nella cultura locale, necessita di riflessioni e riforme per preservare il suo valore senza comprometterne la sicurezza.

Cinque persone sono rimaste ferite la sera di lunedì 9 giugno dopo un incidente avvenuto alla festa per i Riti Arborei di Accettura, in provincia di Matera. Durante la tradizionale celebrazione i buoi devono attraversare il paese trasportando un tronco d'albero in una celebrazione che spettacolarizza gli animali. 🔗 Leggi su Fanpage.it

