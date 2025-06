La crescita del tempo dedicato all’IA

La crescita del tempo dedicato all'intelligenza artificiale in Italia è un fenomeno che non può passare inosservato. I dati di Comscore e MyMetrix rivelano un'impennata nell'uso delle app AI, sottolineando il loro ruolo cruciale nello sviluppo personale e sociale. Se sfruttate con consapevolezza, queste tecnologie possono davvero trasformare il nostro modo di vivere e lavorare. È il momento di riflettere su come cogliere al meglio questa rivoluzione digitale.

Razzante* Sono dati che fanno riflettere e chiariscono ancora una volta che l’Intelligenza Artificiale (AI) può rivelarsi utile alla crescita delle persone e delle società, se usata correttamente e con consapevolezza. Le app di Ai si stanno affermando con forza nel panorama digitale italiano, con una crescita impressionante, sia in termini di utenti che di tempo d’utilizzo. Secondo i dati diffusi da Comscore attraverso la piattaforma MyMetrix, nel solo mese di aprile oltre 13 milioni di italiani hanno utilizzato almeno un’app di Intelligenza Artificiale, con una crescita del 31% nei primi quattro mesi del 2025. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - La crescita del tempo dedicato all’IA

