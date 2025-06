La corrispondenza tra Vaccarino e Messina Denaro e quell’operazione dei servizi di Mori l’inchiesta di 100 minuti

L'ultima puntata di "100 minuti" su La7 ha svelato un inquietante intreccio tra Matteo Messina Denaro, Vaccarino e i servizi segreti italiani. Marco Bova ha approfondito i rapporti nascosti e le lettere scambiate tra l'ex sindaco di Castelvetrano e il boss mafioso, sotto pseudonimi come Svetonio e Alessio. Una rivelazione che apre nuovi scenari sulla connessione tra criminalitĂ organizzata e apparati di sicurezza, lasciandoci con una domanda cruciale: cosa nascondono davvero questi legami?

Parla di Matteo Messina Denaro l’inchiesta al centro dell’ultima puntata di 100 minuti, il programma di La7 andato in onda lunedì 9 giugno. Al centro del lavoro giornalistico di Marco Bova anche i rapporti tra il boss mafioso e il Sisde, i servizi segreti italiani. Per conto del Sisde Antonio Vaccarino, ex sindaco di Castelvetrano, si è scambiato lettere con Matteo Messina Denaro, sotto i rispettivi pseudonimi di Svetonio, o Vac, e Alessio. A capo del Sisde, all’epoca, c’era il generale Mario Mori, e tra i suoi collaboratori Giuseppe De Donno. Mori e De Donno sostengono di aver avvisato dell’operazione sin dall’inizio Pietro Grasso, allora procuratore capo di Palermo, mentre Grasso replica di non essere stato informato su Vaccarino, se non dopo l’arresto di Bernardo Provenzano, avvenuto nell’aprile 2006. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - La corrispondenza tra Vaccarino e Messina Denaro e quell’operazione dei servizi di Mori, l’inchiesta di 100 minuti

In questa notizia si parla di: messina - denaro - vaccarino - servizi

Messina Denaro, scoperta clamorosa grazie all’intelligenza artificiale: inchiodati così - Un'innovativa scoperta ha inchiodato Messina Denaro grazie all'intelligenza artificiale. Negli ultimi anni, la tecnologia ha rivoluzionato le indagini giudiziarie, permettendo di superare ostacoli che un tempo avrebbero richiesto tempi e risorse ingenti.

Per conto del SISDE, Vaccarino si è scambiato lettere con Matteo Messina Denaro, sotto i rispettivi pseudonimi di Svetonio, o Vac, e Alessio. A capo del SISDE c’era il generale Mario Mori, e tra i suoi collaboratori Giuseppe De Donno. #100minuti Partecipa alla discussione

Su questo argomento da altre fonti

Cosa non torna nel film Iddu e perché la storia di Messina Denaro e Vaccarino non può essere romanzata; Matteo Messina Denaro, il film Iddu non sarà proiettato a Castelvetrano. Insulti e scritte sulla locandina a I; Matteo Messina Denaro parla di Vaccarino, l’infiltrato dei servizi segreti.

Quali contatti tra servizi segreti e Matteo Messina Denaro? L'inchiesta - Mori e De Donno (SISDE) sostengono di aver avvisato sin dall’inizio Pietro Grasso.

Antonio Vaccarino e lo scambio di lettere con Matteo Messina Denaro - Vaccarino per conto del SISDE si è scambiato lettere con Matteo Messina Denaro.

Messina Denaro, il film "Iddu" non sarà proiettato a Castelvetrano. Le lettere al boss, i servizi segreti e l'arresto di Provenzano - Quando Messina Denaro scoprì che Vaccarino collaborava coi servizi segreti mandò al suo interlocutore un ultimo messaggio terrificante: «la sua illustre persona fa già parte del mio testamento ...