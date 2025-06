La coppia bipartisan Crosetto-Guerini per convincere italiani e partiti sul riarmo

Due figure enigmatiche, apparentemente agli antipodi nello spettro politico, uniscono le forze per un obiettivo comune: convincere italiani e partiti sul riarmo. Guido Crosetto e Lorenzo Guerini, nonostante le differenze, si sfidano a colpi di parole per un tema cruciale. La loro alleanza bipartisan potrebbe segnare un punto di svolta: scopri come questa strategia potrebbe influenzare il futuro del nostro Paese.

I loro partiti in Parlamento siedono ai lati opposti dell'emiciclo. E però il ministro della Difesa di FdI Guido Crosetto e il suo predecessore, il dem Lorenzo Guerini, quando parlano della.

In questa notizia si parla di: Crosetto Guerini Partiti Coppia

