La cooperativa ravennate sfiora i 44 milioni di fatturato e celebra il mezzo secolo di attività con uno spettacolo a teatro

Dalla passione e dedizione di mezzo secolo, la cooperativa ravennate raggiunge quasi 44 milioni di euro di fatturato, con un incremento di un milione rispetto all’anno precedente. Se si considera il bilancio consolidato, il totale sale a 100 milioni, grazie anche alla controllata Kineo Energy & Facility. Un traguardo che merita di essere celebrato: in occasione di questo importante anniversario, lo spettacolo teatrale diventa un simbolo di successo, innovazione e comunità.

Un fatturato di quasi 44 milioni di euro (un milione in più rispetto all’anno precedente) che arriva a 100 milioni se si considera il bilancio consolidato che aggrega anche i risultati della società controllata Kineo Energy & Facility, attiva nei settori energia e manutenzione, e un utile di 6,5. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it © Ravennatoday.it - La cooperativa ravennate sfiora i 44 milioni di fatturato e celebra il mezzo secolo di attività con uno spettacolo a teatro

In questa notizia si parla di: Milioni Fatturato Cooperativa Ravennate

Imprese, Ferrarelle Società Benefit: nel 2024 fatturato a 241 milioni di euro, +3% su 2023 - Nel 2024, Ferrarelle S.p.A. Società Benefit ha confermato la propria solidità economica, registrando un fatturato di 241 milioni di euro, con un incremento del 3% rispetto al 2023.

Ulteriori approfondimenti disponibili online

La cooperativa ravennate sfiora i 44 milioni di fatturato e celebra il mezzo secolo di attività con uno spettacolo a teatro; 44 milioni di euro di fatturato per Copura: nel 2025 la cooperativa compie 50 anni; Fruttagel, fatturato in leggero aumento che si attesta sui 156 milioni.

44 milioni di euro di fatturato per Copura: nel 2025 la cooperativa compie 50 anni - La situazione è ancora più positiva se si considera la controllata Kineo Ene ...

Unicoop Firenze cresce. Vendite a tre miliardi - Un aumento delle vendite del 4,7% in valore e del 2,3% in volume rispetto al 2023, per un totale di tre miliardi di ricavi, mentre l’utile d’esercizio supera i 20 milioni di euro.

Conad Adriatico, nel 2024 fatturato da 2,241 miliardi di euro - Si è tenuta oggi l’Assemblea di Bilancio di Conad Adriatico, che ha condiviso con la base sociale e gli stakeholder i risultati economici dell’esercizio 2024 e ...