la commissione ue chiede di abbassare da 60 a 45 dollari il tetto al prezzo del petrolio russo

La Commissione europea ha proposto di abbassare il tetto al prezzo del petrolio russo da 60 a 45 dollari al barile. Lo ha detto la presidente Ursula von der Leyen, annunciando la proposta del diciottesimo pacchetto di sanzioni Ue contro la Russia. La possibile revisione del tetto sarĂ discusso durante il vertice dei leader del G7 a Kananaskis, in Canada, al via domenica prossima. “La mia ipotesi è che lo faremo insieme come G7. “Abbiamo iniziato come G7, è stata un’iniziativa vincente e voglio continuare a farlo come G7”, ha sottolineato von der Leyen. Tra le nuove misure c’è anche quella di vietare il ripristino dei gasdotti Nord Stream che collegano Russia e Germania e che sono stati messi fuori uso da sabotaggi, molto probabilmente di matrice ucraina. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it