La città si trova Insieme nel parco… che spettacolo! per un pomeriggio all’insegna della condivisione e della partecipazione

Domenica 15 giugno, il Parco della Resistenza di Riccione si trasforma in un palcoscenico di gioia e condivisione, dove colori, suoni ed emozioni si fondono in un'energia contagiosa. “Insieme nel Parco… che spettacolo!” è l’evento ideale per riscoprire il piacere di stare insieme, rafforzare i legami e vivere un pomeriggio indimenticabile all’insegna della partecipazione e dell’amicizia. Un’opportunità imperdibile per tutta la comunità!

Domenica 15 giugno, dalle ore 17:00 e fino al tramonto, il Parco della Resistenza di Riccione si anima con colori, suoni ed emozioni per accogliere "Insieme nel Parco. che spettacolo!", la grande festa cittadina dedicata alla comunità, alle famiglie e alla bellezza dello stare insieme.

