La città si colora di mercoledì Shopping musica e iniziative Torna l’evento targato Ascom

Quattro serate coloratissime (ciascuna dedicata a un elemento naturale) tra shopping, musica e iniziative. Al via mercoledì 18 giugno, con il primo atto dedicato al fuoco, ‘ Imola di mercoledì ’. L’evento ideato e organizzato da Confcommercio Ascom, con l’obiettivo di far (ri)scoprire a tutti un centro storico animato e divertente, accompagnerà come di consueto il cuore della città per quasi un mese. "Quest’anno vogliamo dare importanza al tema della natura – sottolinea Marco Nannoni, presidente dell’associazione di categoria –. Per noi è un grande impegno, portato avanti sempre con passione, organizzare questo evento che dà visibilità alle attività della città, supportati dalla costante collaborazione degli operatori che più che mai hanno dimostrato un forte interesse a proporre idee per animare il centro storico. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it