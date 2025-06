La Ciclovia Alpe Adria un gioiello nel cuore del Friuli-Venezia Giulia

Scopri la meraviglia della Ciclovia Alpe Adria, un vero e proprio gioiello che attraversa il cuore del Friuli-Venezia Giulia. Questa straordinaria pista ciclabile offre panorami mozzafiato, natura incontaminata e un’esperienza unica nel suo genere, rendendola una delle più spettacolari d’Europa. Preparati a vivere emozioni indimenticabili tra paesaggi da cartolina e tradizioni locali autentiche, perché questa destinazione è destinata a conquistare ogni appassionato di ciclismo e natura.

L’Alpe Adria con Jonas, come la vuoi tu: viaggio di gruppo o individuale; Pasqua in bici, l’Alpe Adria fa il pieno di turisti dal Nord Europa; Alla scoperta dell’Alpe Adria in bicicletta: lungo la ciclovia che attraversa il Friuli, dai monti al mare.

Al via il secondo lotto della ciclovia FVG8 tra Tolmezzo e Amaro - TOLMEZZO (UD) – Un altro passo concreto verso la mobilità sostenibile e lo sviluppo del cicloturismo in Carnia: è stato presentato oggi, 5 giugno, il secondo lotto della ciclovia FVG8, che collegherà ...

Cicloturismo in Friuli: la Ciclovia Alpe Adria tra Italia e Austria - Attraversare le Alpi sulle due ruote non è un’impresa per soli atleti e impallinati di ciclismo, ma un viaggio alla portata di tutti: la Ciclovia Alpe Adria parte da Salisburgo, splendida ...

Zilli, 2,9milioni per lotto ciclovia Tolmezzo-Amaro-Alpe A. - "Con 2,9 milioni di euro assegnati alla ciclovia FVG8 la Regione concretizza la realizzazione del secondo lotto da Tolmezzo ad Amaro verso l'Alpe Adria.