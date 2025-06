La chiusura dei negozi monomarca di Chiara Ferragni | perdita da 1,2 milioni in due anni

La chiusura dei negozi monomarca di Chiara Ferragni segna un punto di svolta nel mondo del lusso digitale. Con una perdita complessiva di 12 milioni di euro in soli due anni, la crisi si fa sentire forte e chiara, mettendo in discussione il futuro di un brand che ha rivoluzionato il panorama della moda influencer. A rivelare i dettagli è Radiocor, che ha analizzato i dati certificando una battuta d’arresto inaspettata.

Due settimane dopo l'annuncio della chiusura del negozio di Chiara Ferragni in Via del Babuino, a Roma, e della liquidazione di Fenice Retail S.r.l., arrivano i dati che certificano la crisi definitiva della societĂ che gestiva i negozi del marchio dell'influencer. Nel biennio 2023-2024 le due boutique monomarca dell'imprenditrice digitale hanno infatti perso circa 1,21 milioni di euro. A svelare tutti i dettagli è l'agenzia Radiocor, che ha potuto consultare i documenti relativi alla messa in liquidazione della societĂ , giĂ comunicata alla fine di maggio e motivata con l'obiettivo di una "piĂą efficiente allocazione delle risorse" e intraprendere una "razionalizzazione delle sue attività ".