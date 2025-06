La chiamano La costa degli abbracci | in provincia di Ragusa c’è una spiaggia piccola ma amatissima | Sabbia da sogno pace e silenzio

Benvenuti a Scoglitti, la “costa degli abbracci” in provincia di Ragusa, un angolo di paradiso dove una spiaggia piccola e amata offre sabbia da sogno, pace e silenzio. Questa incantevole località balneare, con una storia antica e strategica, affascina chi cerca relax tra il mare cristallino e i sapori autentici della Sicilia. Il suo litorale, ricco di fascino e tradizione, invita a scoprire un vero gioiello del Sud-Est siciliano.

Una perla balneare nella Sicilia sud-orientale, una località che vanta una storia antica e strategica. Scoglitti è una località balneare incantevole situata lungo la costa sud-orientale della Sicilia, nel territorio comunale di Vittoria, in provincia di Ragusa. Affacciata sul Canale di Sicilia, questa frazione rappresenta una delle mete più amate per chi desidera una vacanza all’insegna del mare, del relax e della buona cucina. Il suo litorale sabbioso, il mare limpido e la tradizione marinara ancora viva ne fanno un luogo autentico e suggestivo, adatto a ogni tipo di visitatore. Fin dall’antichità, Scoglitti è stata abitata grazie alla sua posizione strategica. 🔗 Leggi su Ilfogliettone.it © Ilfogliettone.it - La chiamano “La costa degli abbracci”: in provincia di Ragusa c’è una spiaggia piccola ma amatissima | Sabbia da sogno, pace e silenzio

In questa notizia si parla di: costa - provincia - ragusa - chiamano

Parma è la provincia in cui costa meno assicurare l'auto: in media 516 euro - Parma si conferma come la provincia più conveniente per assicurare l'auto in Emilia-Romagna, con una spesa media di 516 euro.