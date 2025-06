La Campania l' azzardo e la tutela dei minori | il convegno a Salerno

E' in programma domani, mercoledì 11 giugno, alle ore 10, presso il Salone dei Marmi di Palazzo di Città a Salerno, il convegno dal titolo "La Campania, l'azzardo e la tutela dei minori: il ruolo e la responsabilità di una comunicazione orientata alla salute", promosso dal Corecom Campania.

