La California chiede di bloccare truppe

La California si solleva contro l'inaspettato dispiegamento militare nelle strade di Los Angeles, chiedendo un giudice di bloccare questa mossa senza precedenti. Il governatore Newsom denuncia un atto che minaccia le fondamenta della democrazia, accusando Trump di comportarsi come un tiranno. Ma quali saranno le conseguenze di questa sfida tra poteri e la lotta per i diritti civili nel cuore della California?

21.05 La California ha chiesto a un tribunale un ordine restrittivo per impedire il dispiegamento delle truppe statunitensi per le strade di Los Angeles, dopo che il presidente Donald Trump ha inviato i Marines e la Guardia Nazionale. "L'invio di combattenti addestrati per le strade non ha precedenti e minaccia il cuore stesso della nostra democrazia",ha detto il governatore Newsom. "Trump si sta comportando come un tiranno, non come un presidente. Chiediamo al tribunale di bloccare immediatamente queste azioni illegali". 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it