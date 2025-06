La ’Buca’ nella terra degli aperitivi Già sabato l’apertura del giardino Albergo di lusso i lavori sono partiti

La Buca, il gioiello nascosto tra gli incanti della terra degli aperitivi, si prepara a riaccendere le proprie luci. Sabato, tra musica e sapori gourmet, inaugurerà il suo rinnovato spazio esterno, offrendo un’esperienza ancora più raffinata sotto il cielo estivo. Con un panorama che abbraccia affreschi di Piero della Francesca e la storica Basilica di San Francesco, la Buca si apre a nuove emozioni. L’estate esplode, e voi non potete mancare!

Conto alla rovescia. L'estate esplode alla Buca, danza nel verde del giardino che guarda gli affreschi di Piero della Francesca. La Buca raddoppia e il ristorante allunga tavoli e specialità gourmet nell'area all'aperto. Conclusa la fase di ristrutturazione dello spazio che domina con la sua terrazza via Madonna del Prato, proprio in faccia alla Basilica di piazza San Francesco, ora apre i battenti. Inaugurazione sabato: un saluto di benvenuto all'estate ma sopratutto una nuova opportunità per gli aretini e i tanti fedelissimi dello storico ristorante che Patrizio Bertelli ha acquistato e rilanciato, con la cura e la passione che lo contraddistingue nella valorizzazione della cucina tipica aretina.

