La Box Galliate festeggia i 70 anni con il 1° Memorial Alberto Berri

La Box Galliate celebra un traguardo storico: 70 anni di passione e impegno nel pugilato, con un evento speciale dedicato alla memoria di Alberto Berri, figura fondamentale della nostra storia. Sabato 14 giugno, in piazza Vittorio Veneto, il 1176 Memorial Alberto Berri prenderà vita, un momento di sport, ricordo e solidarietà per onorare chi ha scritto pagine importanti di questa disciplina. L’evento...

