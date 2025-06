La battuta omofoba dell' assessore scatena la bagarre tra Aguzzi e Carancini | sospesa la seduta del Consiglio regionale Ecco cosa ha detto La replica | Provocato

Una battuta omofoba dell’assessore Stefano Aguzzi ha innescato un acceso scontro tra i consiglieri Romano Carancini e altri membri del Consiglio regionale di Ancona. La tensione è salita alle stelle, portando alla sospensione della seduta a Palazzo Leopardi. Ecco cosa è successo e come la replica ha provocato reazioni ancora più piccate, ricordandoci quanto siano importanti il rispetto e il dialogo nella politica locale.

ANCONA - Volano stracci a Palazzo Leopardi tra il consigliere del Pd Romano Carancini e l'assessore in quota Forza Italia Stefano Aguzzi. L'esponente della giunta è entrato in aula.

