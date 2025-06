La banda della Uno Bianca | nomi crimini e segreti del gruppo che insanguinò l’Italia

Tra le ombre della cronaca italiana, la Banda della Uno Bianca emerge come uno dei capitoli più inquietanti e intriganti. Formata da poliziotti e altri complici, questa gang ha seminato terrore tra gli anni ’80 e ’90, lasciando un’Italia sconvolta e alla ricerca di risposte. Chi erano realmente questi uomini? Quali segreti celavano dietro i loro crimini? Scopriamo insieme i dettagli di questa drammatica vicenda che ha segnato la nostra storia.

Tra la fine degli anni ’80 e i primi anni ’90, l’Italia è stata scossa da una lunga scia di sangue. A seminare il terrore è un gruppo conosciuto come la Banda della Uno Bianca, formata da poliziotti. Il nome deriva dall’auto usata per molti dei loro colpi, una innocua Fiat Uno bianca, appunto, diventata simbolo di una delle pagine più oscure della storia criminale italiana. La banda è composta da sei uomini, cinque dei quali appartenenti alle forze dell’ordine. A guidarli ci sono i fratelli Roberto e Fabio Savi. Il primo, l’anima più violenta, è in servizio alla questura di Bologna. Fabio, ex agente di polizia, invece, è stato espulso per problemi disciplinari. 🔗 Leggi su Cultweb.it