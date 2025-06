La band romagnola Supermarket in concerto per la rassegna Trauma locale

la sperimentazione sonora, creando un mix unico di generi e atmosfere coinvolgenti. Preparati a vivere una serata indimenticabile all'insegna della musica innovativa e dell'energia travolgente, che trasformerà il palco in un vero e proprio epicentro di emozioni. Non perdere l'appuntamento con i Supermarket, protagonisti del Trauma Locale, per scoprire un sound che sa sorprendere e conquistare ogni ascoltatore.

La rassegna del bagno Lupo Trauma Locale a Lido di Savio prosegue venerdì 13 giugno alle 21 con la band del curatore del cartellone – Alfredo Nuti – i Supermarket. I Supermarket sono tre musicisti romagnoli, la cui ricerca è orientata a un continuo riprocessamento elettronico ed. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it © Ravennatoday.it - La band romagnola Supermarket in concerto per la rassegna "Trauma locale"

Altre fonti ne stanno dando notizia

La band romagnola Supermarket in concerto per la rassegna Trauma locale; Nuova rassegna al bagno Lupo. Domani suonano i Pizzadelic; A Lido di Savio (RA) I Supermarket trio di Alfredo Nuti.

A Lido di Savio (RA) I Supermarket trio di Alfredo Nuti - La rassegna del bagno Lupo Trauma Locale prosegue venerdì 13 giugno con la band del curatore del cartellone – Alfredo Nuti – i Supermarket, tre musicisti romagnoli, la cui ricerca è orientata ad un co ...

Nuova rassegna al bagno Lupo. Domani suonano i Pizzadelic - sarà quest’anno impreziosita da una nuova rassegna a ingresso gratuito, ’Trauma Locale’, curata da Alfredo Nuti, musicista attivo nei Supermarket e già con Extraliscio, Saluti da Saturno ...

Al Lupo di Lido di Savio (RA) si apre la rassegna "Trauma Locale", curata da Alfredo Nuti - duo composto dal tastierista Sam Paglia e da Pako Montuori alla batteria.