La banca apre una nuova filiale vicino al lungomare di Cervia | il taglio del nastro

La Cassa di Ravenna celebra un altro importante traguardo: l’apertura di una nuova filiale vicino al suggestivo lungomare di Cervia, con il tradizionale taglio del nastro. Un momento speciale, certo, ma per noi è anche la dimostrazione concreta di come, in 185 anni di storia, abbiamo sempre mantenuto fede alla nostra missione: offrire libertà e scelta ai nostri clienti, tra innovazione digitale e servizi di prossimità.

"Inaugurare una filiale è un fatto importante, ma non è per la Cassa di Ravenna una cosa inusuale: è semplicemente la prova che la Cassa di Ravenna, che esiste da 185 anni, fa quello che dice, ovvero lascia la libertà alle persone di scegliere se servirsi degli strumenti digitali da casa o dal.

