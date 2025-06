LA arrivano i Marines per le proteste

In un momento di tensioni crescenti a Los Angeles, 700 Marines sono stati schierati dal presidente Trump in supporto alla Guardia Nazionale durante le proteste sull'immigrazione. Un gesto che ha sollevato accese polemiche tra politici e cittadini: da un lato i sostenitori, che elogiano il ruolo dei Marines come "eroi", dall’altro i critici, tra cui il governatore Newsom, che li definisce strumenti di una politica antiamericana. Ma davvero questa presenza militare rappresenta la soluzione?

17.10 700 Marines sono arrivati a Los Angeles. Inviati da Trump per supportare la Guardia Nazionale nelle proteste sull'immigrazione. Non partecipano a attività delle forze dell'ordine, a meno che non si invochi l'Insurrection Act. I Marines sono "eroi", commenta il governatore californiano Newsom, e "non dovrebbero essere schierati per la folle fantasia di un presidente dittatoriale, è antiamericano". Ma Trump: "Se non li avessi inviati quella città , un tempo bella e grandiosa, sarebbe ora ridotta in cenere". 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it