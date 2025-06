Kronos Triathlon Team fine settimana da applausi | Luigi Tedesco sfiora il podio a Varsavia

Un fine settimana da applausi per il Kronos Triathlon Team, protagonista tra successi e emozioni. Luigi Tedesco sfiora il podio a Varsavia, mentre Carmelo Morra conquista l’argento agli Italiani di Aquathlon. Il settore giovanile si prepara a conquistare nuove sfide: il futuro è tutto da scrivere, e la passione non si ferma mai. Restate con noi per scoprire le prossime imprese!

Tempo di lettura: < 1 minuto Ai Campionati Italiani di Aquathlon Classico di Taranto medaglia d’argento di categoria M7 per l’Italocanadese classe ’54 Carmelo Morra mentre a Varsavia sulla distanza Ironman 70.3, Luigi Tedesco sfiorava il podio di categoria M40 chiudendo 4° in 4h9m tempo molto probabilmente valido per la qualificazione al Campionato del Mondo 2025. Il prossimo impegno vedrà il Settore Giovanile della Asd Kronos Triathlon Team gareggiare ai Campionati Italiani di Aquathlon Giovanili. Sarà la prima storica partecipazione di triatleti sanniti a tale competizione frutto del lavoro e dello sforzo che la ASD beneventana sta profondendo per la crescita del movimento tra i più giovani. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Kronos Triathlon Team, fine settimana da applausi: Luigi Tedesco sfiora il podio a Varsavia

