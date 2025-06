Kossounou rimarrà all’Atalanta? I nerazzurri vogliono trattenere il difensore La situazione in vista del mercato

L'attenzione intorno a Mouctar Kossounou si accende: l'Atalanta, desiderosa di consolidare la propria difesa, lavora con determinazione per trattenere il talento ivoriano che ha brillato in questa stagione. Nonostante le voci di un possibile trasferimento a Roma, i nerazzurri stanno sondando tutte le opzioni, inclusa la formula del riscatto. La domanda è: Kossounou resterà davvero all’Atalanta? La risposta dipenderà dai prossimi sviluppi di mercato.

Kossounou rimarrà all'Atalanta? La situazione attuale intorno al difensore di proprietà del Leverkusen. L'indiscrezione Secondo quanto riportato da CalcioNews24, l'Atalanta sta trattando per la permanenza di Kossounou a Bergamo vista la buona stagione (e nonostante le voci che lo vedrebbero a Roma alla corte di Gian Piero Gasperini). Riscatto? I nerazzurri stanno valutando la formula .

