Kolo Muani Juventus l’attaccante ha solo questo pensiero in testa | contatti col PSG Ecco perché i bianconeri sono ottimisti

Kolo Muani, l’attaccante di proprietà del PSG, ha un solo pensiero: continuare la sua avventura a Torino con la Juventus. Dopo settimane di voci e trattative, il suo cuore batte ancora bianconero, rafforzando l’ottimismo sul fronte mercato. La Juventus, supportata dagli ultimi aggiornamenti di Fabrizio Romano, si prepara con entusiasmo a concludere questa operazione. Il futuro di Muani in maglia Juventus sembra sempre più vicino, un vero colpo di scena nel calciomercato estivo.

Kolo Muani Juventus, l’attaccante ha solo questo pensiero in testa. Tutti gli aggiornamenti sul futuro del bianconero. Non ci sono più dubbi: Kolo Muani vuole continuare a Torino la sua carriera. Per questo motivo, il calciomercato Juve è ottimista per la permanenza dell’attaccante in bianconero: l’aggiornamento di Fabrizio Romano sull’attaccante di proprietà del PSG. PAROLE – «C’è una conversazione in corso tra club. L’accordo a oggi non è stato raggiunto ma la Juve ottimista perché Kolo Muani ha già informato il PSG del suo desiderio di restare alla Juve. I due club continueranno a parlare». 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Kolo Muani Juventus, l’attaccante ha solo questo pensiero in testa: contatti col PSG. Ecco perché i bianconeri sono ottimisti

In questa notizia si parla di: Muani Kolo Juventus Attaccante

Ultimissime Juve LIVE: Kolo Muani o Vlahovic? L'”indirizzo” di mister Tudor sembra già definito - Rimani aggiornato sulle ultimissime notizie della Juventus! In questa diretta, segui gli sviluppi riguardanti Kolo Muani e Vlahovic, con il mister Tudor che pare avere le idee chiare.

Kolo #Muani #Juventus: il rinnovo del prestito è più che una probabilità, ma c’è divergenza sulle modalità con il #PSG! Tutti i dettagli sul futuro dell’attaccante francese Partecipa alla discussione

#KoloMuani #Juve, la sua permanenza in bianconero può prolungarsi fino a quella scadenza! #Giuntoli lavora per confermare l’attaccante entro una finestra temporale Partecipa alla discussione

Le notizie più recenti da fonti esterne

Kolo Muani Juve, Comolli: «Accordo per prestito fino a...»; Kolo Muani al Mondiale per Cub con la Juventus: non c'è l'accordo per la prossima stagione; Kolo Muani resta alla Juventus, accordo col PSG: la situazione tra Mondiale per Club e prossima stagione.

Juve: Comolli, 'Kolo Muani giocherà il Mondiale per club' - "Vi comunico che abbiamo trovato l'accordo con il Paris Saint Germain: è stato prolungato il prestito di Kolo Muani, giocherà con noi il Mondiale per club": il nuovo direttore generale della Juventus, ...

Juve tra Kolo Muani, David e Gyokeres: tutte le strategie di mercato - Il francese giocherà il Mondiale per Club con la squadra di Tudor, i dirigenti cercano di rinnovare il prestito dell'attaccante con il Psg ...

Sportmediaset - La Juve vuole tenere Kolo Muani dopo il Mondiale - La Juventus ha la ferma intenzione di tenere Randal Kolo Muani, attaccante classe 1998 della nazionale francese, attualmente di proprietà del PSG, anche dopo il Mondiale per Club.