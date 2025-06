Kolo Muani Juve il riscatto è servito | trovata l’intesa col Paris Saint-Germain il francese resta a Torino I dettagli

Grande notizia per i tifosi juventini: il riscatto di Kolo Muani è finalmente arrivato, grazie a un'intesa raggiunta con il Paris Saint-Germain. Il talentuoso attaccante francese rimarrà a Torino, consolidando il progetto bianconero e garantendo nuove speranze in avanti. Scopriamo tutti i dettagli di questa operazione che potrebbe segnare un nuovo capitolo nella stagione della Juventus. Il futuro di Kolo Muani si scrive ora sotto i colori bianconeri, e sono entusiasta di condividere questa importante novità con voi.

e le ultime sul futuro del centravanti. Arrivano aggiornamenti molto importanti per quanto riguarda il futuro di Randal Kolo Muani, attaccante arrivato in bianconero lo scorso gennaio con la formula del prestito secco dal Paris Saint-Germain. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport il mercato Juve avrebbe trovato l’accordo con il club parigino per estendere il prestito anche oltre il Mondiale per Club fino al termine della stagione 202526, al termine del quale ci sarà un’opzione per riscattare il giocatore a 50 milioni di euro. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com