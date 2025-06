Kolo Muani Juve Comolli chiarisce il futuro dell’attaccante francese | Abbiamo un accordo per il prolungamento del prestito fino al Mondiale per Club…Per la prossima stagione invece…

Kolo Muani, il talento francese, si conferma protagonista del mercato e della Juve. Damien Comolli, nuovo direttore generale, svela i dettagli sul suo futuro: “Abbiamo raggiunto un accordo per il prolungamento del prestito fino al Mondiale per Club”. Un’operazione che promette grandi emozioni e continuità, lasciando presagire una stagione ricca di successi. Ma quali saranno le prossime mosse? Restate con noi per scoprire tutti gli aggiornamenti in tempo reale.

Kolo Muani Juve, Comolli rende noto il futuro dell’attaccante: «Raggiunto un accorso per il prolungamento del prestito fino al Mondiale per Club». È una conferenza stampa di presentazione piena di annunci quella che Damien Comolli. Tra questi il nuovo DG della Juve ha fatto luce sul futuro immediato di Randal Kolo Muani. Ecco le sue parole sul centravanti bianconero. PAROLE – « Sono qui per annunciare che abbiamo fatto un accordo col Psg per il prolungamento del prestito di Kolo Muani, ho parlato con lui settimana scorsa e ha deciso di giocare il Mondiale per Club con la Juventus e rimarrà. Non siamo arrivati a un accordo per il prestito per la prossima stagione ma sono abbastanza ottimista che riusciremo ad ottenerlo anche per il 202526 ». 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Kolo Muani Juve, Comolli chiarisce il futuro dell’attaccante francese: «Abbiamo un accordo per il prolungamento del prestito fino al Mondiale per Club…Per la prossima stagione invece…»

