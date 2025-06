Kinsella | Maignan al Chelsea? Non una richiesta di Maresca Vi spiego

Attraverso il suo profilo X, Nizaar Kinsella, giornalista della BBC, ha svelato i retroscena sull’interesse del Chelsea per Mike Maignan. Una voce che scuote il mondo del calcio e accende i riflettori sul futuro del portiere francese. Ma la trattativa non riguarda un semplice acquisto: si tratta di una possibile mossa strategica che potrebbe rivoluzionare il team londinese. Ma cosa c’è di vero?

Attraverso il proprio profilo X, Nizaar Kinsella, giornalista della BBC, ha parlato così dell'interesse del Chelsea per Mike Maignan. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Kinsella: “Maignan al Chelsea? Non una richiesta di Maresca. Vi spiego”

In questa notizia si parla di: Kinsella Maignan Chelsea Richiesta

Kinsella: "Maresca non ha chiesto un portiere. I dirigenti del Chelsea hanno valutato l'opportunità di prendere Maignan, ma solo al giusto prezzo" Partecipa alla discussione

Ne parlano su altre fonti

Kinsella: “Maignan al Chelsea? Non una richiesta di Maresca. Vi spiego”; Kinsella: Maresca non ha chiesto un portiere. I dirigenti del Chelsea hanno valutato l'opportunità...; Milan, Maignan verso il Chelsea: Tare ha scelto il suo erede.

Niente Chelsea per Mike Maignan, saltata la trattativa col Milan: i Blues lontani dalla richiesta dei rossoneri - Mike Maignan non andrà al Chelsea, almeno entro le 20 di questa sera, termine ultimo per permettergli di partecipare al Mondiale per Club coi Bl ...

Maignan, sì al Chelsea: Milan, spunta Milinkovic-Savic per sostituirlo - Dopo il mancato rinnovo il Milan è costretto a vendere per non lasciarlo partire a zero: chiede trenta milioni ma a venticinque si può chiudere ...

Maignan in pressing, Chelsea e Milan chiudono l’affare | CM.IT - Il giocatore vuole lasciare il club rossonero il prima possibile ...