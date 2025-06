Kings League Italy alle 19 | 00 gli ottavi di Finale | FC Zeta vs Gear 7 FC

Non perdere oggi, alle 19:00, uno degli incontri più attesi degli ottavi di finale della Kings League Italy! Sul campo della Cupra Arena di Parigi si sfidano FC Zeta e Gear 7 FC, due squadre che promettono spettacolo e adrenalina. Con protagonisti di spicco come Luca Toni e ZW Jackson, questa partita rappresenta un appuntamento imperdibile per gli appassionati di calcio innovativo e entusiasmante. Segui tutto con noi su DayItalianews!

Oggi, martedì 10 giugno, alle ore 19:00 (ora locale di Roma), la Cupra Arena di Parigi ospiterà una sfida entusiasmante tra due squadre italiane: FC Zeta e Gear 7 FC. Questa partita segna l'ingresso ufficiale agli ottavi di finale della Kings World Cup Clubs 2025. FC Zeta: alla ricerca della redenzione. FC Zeta, allenata da ZW Jackson e con la leggenda Luca Toni come presidente, ha avuto un cammino impressionante nella fase a gironi, concludendo al primo posto nel proprio gruppo grazie a un attacco prolifico che ha segnato 66 gol. Dopo una sconfitta in finale contro TRM FC, la squadra è determinata a riscattarsi e a dimostrare il proprio valore in questa fase a eliminazione diretta.

